Quero aqui manifestar diante dos senhores Pais,Atletas,Ex Atletas,Apoiadores e pessoas que me conhecem e conhecem a minha família e o nosso trabalho,sobre Ação de DENUNCIA do Ministério Publico que envolve o nome da ESCOLINHA ESPERANÇA e eu VEREADOR RÉGA.

Quero dizer a todos estamos de cabeça erguida e conscientes que a justiça DIVINA existe e também a justiça dos homens e que não tememos a nada e que vamos fazer as nossas defesas conforme segue a lei,e por mais difícil que seja passar por este momento,isso só nos da mais força ainda PARA CONTINUAR A VIDA E OS NOSSOS PROJETOS.





Estamos preparados para responder o que for preciso,mas pode ter certeza que desonrar a Minha Família,os pais e meus atletas e as pessoas que nos conhecem por motivo de Roubo ,Desvio de Verba etc,isso jamais,pago um preço caro por ter um cargo politico e dedicar a minha vida toda a um projeto que é a minha vida,se perder o meu cargo de vereador pode ter certeza que tirar de mim o meu sonho o meu projeto isso não irão conseguir,pois se ser vereador e trabalhar dedicar fazer de tudo para crescer um projeto social e ajudar as nossas crianças se isso é crime é interesse perante a sociedade. Então deixo bem claro EU SAIO DA VIDA PUBLICA.

Senhores PAIS estarei la NORMALMENTE todos dias nos mesmos horários e dias E DEUS PROVERÁ,OBRIGADO O APOIO DAS PESSOAS PELA FORÇA E CONFIANÇA .

Devair Réga