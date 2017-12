Viaduto da Rua Três e Meio é entregue sem iluminação após 8 anos de obras, em Porto Velho

A obra do viaduto da Rua Três e Meio foi entregue oficialmente, nesta segunda-feira (11), após oito anos da assinatura do contrato de construção. O Ministro de Transporte, Maurício Quintela Lessa, esteve presente na entrega da obra, juntamente com o governador Confúcio Moura (PMDB). Embora a obra tenha sido entregue, a iluminação não foi concluído a tempo no local.