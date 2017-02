Além de ampliar a atuação do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Cacoal, o sistema de videomonitoramento se tornou uma ótima ferramenta na prevenção da criminalidade.

Além de inibir a prática de crimes nos locais de implantação das câmeras, as imagens ajudam a polícia a flagrantear crimes em andamento. “As câmeras foram instaladas em locais definidos justamente pelo índice de criminalidade. Nós notamos que já com a implantação, os índices foram reduzindo, isso porque a presença das câmeras nos locais inibe a prática de crime”, destacou o gerente do sistema de videomonitoramento, tenente Ronnie Piterson.

Ainda segundo o tenente, as câmeras ampliaram o poder de atuação da Polícia Militar. “Já houve a redução na criminalidade por conta da instalação, mas ainda assim, 54 ocorrências foram flagranteadas pela PM por meio da Central de Videomonitoramento. Ocorrências que foram vistas através das câmeras pelos policias de plantão, que imediatamente contataram a Central de Operações e Rádio Patrulhas”.

As 54 ocorrências citados pelo tenente Ronnie foram registradas entre junho de 2016 e janeiro de 2017. Ou seja, em oito meses de funcionamento, o videomonitoramento já contribuiu em ocorrências como recaptura de foragido, recuperação de veículos roubados, tráfico e posse de entorpecentes, lesão corporal, embriagues ao volante, furto em residências e em estabelecimentos comerciais, lesão corporal, acidente de trânsito, entre outras.

“Além de ampliar a atuação da Polícia Militar, o videomonitoramento tem apoiado os demais órgãos de segurança pública, fornecendo imagens para diversas investigações criminais”, complementou o gerente do sistema de monitoramento.

Cacoal conta atualmente com 11 câmeras utilizadas no videomonitoramento. Ao todo, seis policiais trabalham diuturnamente, em plantões de seis horas, para garantir o pleno funcionamento do sistema.

Conforme explicou o tenente Ronnie, já existem projetos para manutenção e ampliação do sistema com a aquisição de novas câmeras. Uma comissão, composta pelo comando do 4ºBPM, Associação Comercial e Industrial de Cacoal e Conselho Municipal de Segurança Pública trabalham para a manutenção e ampliação do sistema de videomonitoramento de Cacoal.

As câmeras de vídeo utilizadas pela Polícia Militar, em Cacoal, tem qualidade Full HD. Além da visualização nítida, em uma distância de 300 metros, as câmeras permitem visualizar, de uma forma geral, uma área superior a mil metros de distância.