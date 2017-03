Publicidade





Cerca de 100 vigilantes realizaram uma manifestação, na manhã desta sexta-feira (17) por reajuste salarial e aumento no valor do tíquete alimentação de R$ 21,60 para R$ 24,00 em frente à empresa de transporte de valor Prosegur, em Porto Velho. O presidente do Sindicato dos Vigilantes de Rondônia (Sintesv), Paulo Tico, ameaçou a paralisação por tempo indeterminado, caso as reivindicações não sejam atendidas.

De acordo com Paulo Tico, a categoria vem tentando negociar desde o mês de janeiro.“A gente já vinha tentando negociar com eles e cobrando convenção coletiva de trabalho de 2017 e 2018, mas não avançou quase nada. Os patrões não querem dar reposição da inflação que é 4,69%. Então nós queremos o aumento do salário base e aumento no vale alimentação”, explica o Paulo.

Em resposta aos trabalhadores, o presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada (Sindesp), Francisco Fonseca, disse que ficou marcado para a próxima terça-feira (21) uma reunião com todos os empresários do setor para analisar as reivindicações e entrar em um acordo.

Fonte: rondoniagora