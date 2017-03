Publicidade



A cidade de Vilhena (RO) está recebendo neste final de semana a 2ª edição da Convenção de Tatuagem. O evento começou na sexta-feira (24) e segue até domingo (26). De acordo com a organização, 50 tatuadores de vários estados do país participam do evento. Na tarde deste sábado (25) acontece a eleição da Miss Tatoo, que avaliará critérios como tatuagens e simpatia. Apresentações de bandas e exposições também fazem parte da programação.

O tatuador Altaires Pereira de Porto Velho tatua realismo em preto em branco na funcionária pública Carol Monteiro, de 23 anos, também da capital. Já foram mais de 10 horas de trabalho e faltam mais oito horas para a tatuagem ficar pronta. Segundo ele, a paixão pela arte faz esquecer o cansaço.

Outro profissional que ficou mais de 11 horas pintando no estilo ‘Old School’ foi Marcos Fernando, que veio da capital. “Este é o estilo tradicional, dos mais antigos, e surgiu nos Estados Unidos. Usam cores limitadas e começou com marinheiros”, explica Marcos.

Fonte: G1