O técnico Wanderley Cesareti (foto) confirmou seu desligamento do comando técnico do VEC. O comandante foi informado na manhã desta terça-feira que não dirigirá o Lobo do Cerrado na sequência do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

Sem criar polêmica, Cesareti, em conversa com o Futebol do Norte, confirmou que acatou a decisão da diretoria do VEC. “Estou saindo para dar uma assistência à minha mãe”, frisou o treinador.

De acordo com Cesareti, sua passagem pelo futebol rondoniense serviu para dar sequência à sua carreira. “Acho que entrei novamente no mercado”, destacou o comandante.

Sob o comando de Cesareti, o VEC obteve uma vitória, um empate e sofreu uma derrota. O treinador deixa o Lobo do Cerrado na quarta posição, com quatro pontos.

Nascido em julho de 1953, Wanderley acumula experiência no futebol nacional e internacional. O treinador já trabalhou no São Carlense-SP, Mirassol-SP, Inter de Limeira-SP, Matsubara-PR, CRB-AL, União de Mogi-SP, Anapolina-GO, Ponte Preta-SP, Tuna Luso-PA e outros. No ano passado, o comandante esteve a frente do Barcelona-SP no primeiro semestre e, na segunda parte do ano, esteve no Guaratinguetá-SP.

Nos próximos dias, a diretoria do VEC deve anunciar seu novo treinador para a sequência da competição.

O VEC retorna a campo no domingo, às 16 horas (horário de Rondônia), contra o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte