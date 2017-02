Em pronunciamento nesta quinta-feira (23) em Plenário, o senador Wellington Fagundes (PR-MT) solicitou ao governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que chegue o mais rapidamente possível a um acordo com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, no que se refere à conclusão das obras de um novo pronto-socorro para a cidade.

Durante seu pronunciamento, Fagundes apresentou uma planilha comprovando, segundo ele, que o governo estadual não tem cumprido sua parte no convênio de financiamento firmado com a prefeitura.

— Dos R$ 50 milhões que deveriam ter sido repassados até agosto do ano passado, o governo repassou só R$ 15 milhões — registrou o senador, responsabilizando com isto a gestão de Taques pelo atraso.

Fagundes também lamentou que o governo estadual tenha paralisado a construção de um hospital fruto de convênio com a União, para a realização de uma auditoria. Reclama que mais de R$ 70 milhões destinados a essa obra estão paralisados há mais de dois anos, enquanto nem mesmo uma nova licitação visando a retomada dos trabalhos foi realizada.

— O próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, em visita ao único pronto-socorro municipal, pôde presenciar a situação de precariedade com que a população vem sendo atendida — afirmou o senador, para quem a saúde no Mato Grosso vive um “caos”, marcado entre outros graves problemas pela crescente judicialização e a ausência crônica de medicamentos nos hospitais.

Fagundes ainda criticou a lentidão do Ibama na liberação das licenças ambientais visando a conclusão de obras rodoviárias no Estado.