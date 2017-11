Workshop reúne mais de 70 delegados da Polícia Civil em Cacoal

Durante dois dias 23 e 24 de novembro, delegados da Polícia Civil do Estado de Rondônia participam, em Cacoal, do workshop Técnicas de Investigação Criminal, organizado pela academia e Direção Geral da Polícia Civil. De acordo com o diretor de Polícia do Interior e coordenador do workshop, delegado Arismar Araújo, mais de 70 delegados, de todo o estado, participam do evento.

“Nós estamos aqui para atualizar nossos delegados, nossas equipes policiais com o que há de melhor hoje, disponível para a Polícia Civil de Rondônia. Vamos ter palestras e informações sobre coleta de material genético, evoluções trazidas por novos reagentes para a coleta de impressão digital e novos softwares que recebemos para a área bancária, questão de lavagem de dinheiro. Serão dois dias de muitas atividades”, explicou o diretor de Polícia do Interior e coordenador do workshop, delegado Arismar Araújo.

O evento tem como finalidade discutir as inovações das provas técnicas e diretrizes institucionais para 2018. É o primeiro workshop realizado no interior de Rondônia, voltado para o aprimoramento da investigação policial.

“Hoje eu estou muito feliz, pois nestes meus 25 anos de Polícia Civil, esta é a primeira vez que reunimos tantos delegados para falar em investigação criminal! Esta atividade visa exatamente trazer unidade e padronização dos métodos de investigação da Polícia Civil de Rondônia. Estamos em uma época de técnica, efetividade, e o uso da tecnologia para produzirmos inquéritos cada vez com mais qualidade. Estamos aqui hoje para nos aprimorar. Não podemos deixar que nenhuma falha atrapalhe o nosso trabalho”, destacou o diretor geral da Polícia Civil de Rondônia Eliseu Muller, durante a abertura do workshop.

Em sua fala, o secretário de estado da Segurança Pública, Ubirajara Caetano, falou sobre a importância da Polícia Civil e todos os órgãos de segurança pública, trabalharem em conjunto para garantir que Rondônia tenha um bom desempenho nesta área.

“Na contramão dos índices de violência nacionais, Rondônia tem um ou dois índices que estão acima dos do ano passado. Precisamos trabalhar isso, para que todos os nossos índices melhorem. E é a atuação conjunta que vai fazer com que consigamos garantir esse enfrentamento e buscar melhores resultados. Todos precisam desempenhar a sua função com qualidade, transparência e efetividade”, ressaltou o secretário estadual.